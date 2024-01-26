Duvar boyası yemekten parmak emme alışkanlığına: Duyduğunuzda dumura uğrayacağınız psikolojik bağımlılıklar!

CAM YEME BAĞIMLILIĞI

Cam yeme bağımlılığı, tıbbi olarak Hiyalofaji olarak adlandırılan bir durumdur ve genellikle duygusal ihmal yaşamış bireyler arasında görülür. Özellikle çocukluk döneminde sevgi ve ebeveyn ilgisinden yoksun büyüyen kişiler, yaşadıkları duygusal stresle başa çıkmak için cam gibi tüketilemeyecek malzemeleri yeme eğiliminde olabilirler. Bu durum, psikolojik stresin bir sonucu olarak ortaya çıkar ve genellikle bu tür tüketim dürtüsüne karşı direnç gösterme konusunda zorlanırlar. Ancak, bu alışkanlık olumsuz sonuçlara yol açabilir, özellikle kesikler ve yaralanmalar gibi fiziksel zararlar meydana getirebilir.