Duterte'den Putin'e: Ben suçluları öldürüyorum, çocukları değil

Görev süresi sona eren Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Rusya lideri Vladimir Putin'i Ukrayna'da masum sivillerin öldürülmesi nedeniyle sert bir dille eleştirdi. Duterte, ikisi de katil olarak etiketlense de, "Ben suçluları öldürürüm, çocukları ve yaşlıları öldürmem" dedi.

Putin'i sık sık bir idol ve arkadaş olarak nitelendiren Duterte, birçok ülkeyi sarsan küresel petrol fiyatlarındaki artıştan üç aylık savaşı sorumlu tuttuğu sözlerinde, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik eleştirisini de ilk kez dile getirdi.

Duterte, Rusya Devlet Başkanı'nı kınamadığını vurgularken, Putin'in işgali 'özel bir askeri operasyon' olarak etiketlemesine karşı çıktı ve bunun 'egemen bir ulusa karşı yürütülen geniş çaplı bir savaş' olduğunu söyledi.

Duterte, Kabine üyeleriyle gerçekleştirdiği ve televizyonda yayınlanan toplantıda "Pek çok kişi Putin ve benim ikimizin de katil olduğunu söylüyor. Uzun zamandır size bazı Filipinlileri gerçekten öldürdüğümü söyledim. Ama ben suçluları öldürürüm, çocukları ve yaşlıları öldürmem" dedi ve "İki farklı dünyadayız" diye ekledi.

"HER ŞEYİN KONTROLÜ SENDE"

Putin'e 'arkadaş' diye hitap eden Duterte, onları yerleşim bölgelerine bombalamayı ve topçu atışlarını durdurmaya ve bir bombardıman başlatmadan önce masum sivillerin güvenli bir şekilde tahliyesine izin vermeye çağırdı. Duterte çağrısında "Her şeyin kontrolü sende. Her ne ise, orada gerçekten kargaşayı sen başlattın, o yüzden askerlerini sıkı bir şekilde kontrol et. Bir öfke içindeler" diye konuşurken, Ukrayna'daki savaşın şiddetlenerek küresel istikrarsızlığı alevlendirmeye devam etmesi nedeniyle ülkesinin petrol arzının istikrarından endişe duyduğunu da söyledi.

İnsan hakları grupları, 6 yıllık çalkantılı görev süresi sona erdiğinde 30 Haziran'da görevi bırakan Duterte'nin görevdeki son gününe kadar devam etme sözü verdiği uyuşturucu ile mücadele sürecinde bugüne kadar yüksek bir zayiat olduğunu ve çocuklar da dahil olmak üzere masum insanların öldürüldüğünü söylüyor. Duterte, görevi sona erdiğinde çok sayıda dava ile karşılaşmayı beklediğini söyledi.