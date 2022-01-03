Dut yaprağı, dut ağacından toplanıp kurutulduktan sonra kullanılan, şifalı bitkilerden biridir. Dut meyvesi kişiler tarafından sevilerek tüketilirken dut ağacının yaprakları da kurutularak sağlık için tüketilmektedir. Bu şifalı bitki hakkında uzmanlar da kişilere kullanım için öneri vermektedir. Dut yaprağı İbrahim Saraçoğlu tarafında da tüketilmesi önerilen bitkiler arasında yer alır. İşte dut yaprağı yararları hakkında bilinmesi gereken detaylar.

Dut Yaprağı Faydaları

Dut meyvesi içeriğindeki vitaminler ile sağlıklı bir besindir. Bunun yanı sıra dut yaprağı da tam bir şifa deposudur. Dut yaprağı hem mineral hem de vitamin içerir. Dut yaprağının toplanma dönemi mayıs ve ağustos aylarına yapılmalı ve kurutulmalıdır. Kurutulma işlemi tamamlanan dut yaprakları yıl boyunca çay olarak tüketilebilir. İşte dut yaprağının faydaları:

Dut yaprağı çayının ateş düşürmede etkili olduğu bilinmektedir.

Ödem attırıcı bir çaydır. Bunun yanı sıra idrar sökücü bir çaydır. Sindirim sisteminin daha iyi çalışmasına yardımcı olur.

Şekeri dengeler. Böylelikle şeker hastası olan kişilerin düzenli bir şekilde dut yaprağı çayı tüketmesi önerilir.

Dut yaprağını alıç çiçekleri ile kaynatabilirsiniz. Bu iki bitki birlikte kullanıldığında kalp sağlığını korur. Ancak kalp hastalarının bu içeceği tüketirken doktora başvurması da önerilir.

Dut yaprağı çayı bağışıklık sistemini güçlendirir. Böylelikle gribal enfeksiyonlara karşı vücuda ekstra direnç verir. Enfeksiyonların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur.

Karaciğeri temizler.

Serbest radikalleri vücuttan hızlıca atmaya yardımcı olur. Bu da kanser hücrelerinin yayılmasını engeller.

Cilt hastalıklarına da iyi gelir. Özellikle sivilce ve egzama gibi rahatsızlıklarda iyileştirici özelliği bulunmaktadır.

Dut Yaprağı Zararları

İnsan sağlığına faydası saymakla bitmeyen dut yaprağının zararları olduğu da bilinmektedir. Bu yüzden kullanmadan önce zararları hakkında araştırma yapılmaktadır. Dut içerisinde yüksek oranda polen bulunur. Bu da alerjiye yol açabilir. Dut yaprağında aynı zamanda potasyum oranı da yüksektir. Potasyumun vücuda fazla girmesi böbrek hastalıklarına yok açar ya da böbrek hastalığı olan kişilerde problem yaratır. Bu yüzden tüketiminde oldukça dikkatli olunmalıdır. Hamileler için de dut yaprağı çayı tüketimi merak konusudur. Hamilelikte dut yaprağı tüketimi için uzmanlar tarafından olumsuz ifadeler bulunmasa da gebelik çok hassas bir dönem olduğu için aşırı tüketimine dikkat edilmelidir.

Dut Yaprağı Zayıflatır Mı?

Bitki çaylarının hastalıklara ve cilde sağladığı faydaların yanı sıra kilo vermeye de yardımcı olduğu bilinmektedir. Dut yaprağının da çay olarak tüketilmesi zayıflamada yardımcı bir takviye olabilir. Dut yaprağı çayı metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlar ve yağların yakılmasında etkilidir. Dut yaprağı çayından fayda görmek için yemeklerden önce bir bardak içmeniz kilo verme döneminizde etkili olacaktır.

Dut Yaprağı Çayı Nasıl Demlenir?

Dut yaprağı çayının demlenmesi son derece basit ve pratiktir. Dut yaprağı çayı için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

1 litre suyu kaynatın.

Ardından 3 ya da 4 adet kurutulmuş dut yaprağını kaynar suyun içine atın.

Yaklaşık 2 saat ağzı kapalı bir şekilde bekletin.

Demlenen dut yaprağı çayını her sabah kahvaltıdan önce ya da akşam yemekten önce aç karnına tüketebilirsiniz.