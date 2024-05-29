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        Haberler Gündem Güncel Dut ağacını kökünden kesen esnafa ceza!

        Dut ağacını kökünden kesen esnafa ceza!

        Batman'da iş yerinin önünü kapattığı gerekçesiyle kaldırımdaki dut ağacını kökünden kesen esnafa 10 fidan satın alma cezası verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 18:41 Güncelleme: 29.05.2024 - 18:41
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        Dut ağacını kökünden kesen esnafa ceza!
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        DHA'nın haberine göre; esnafın satın alarak hibe ettiği fidanlar Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlilerince uygun görülen yerlere ekilecek.

        Batman’da Gap Mahallesi'nde iş yerinin önünü kapattığı gerekçesiyle esnaf, kaldırımdaki dut ağacını kökünden kesti. İhbar üzerine adrese giden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, konu ile ilgili zabıt tuttu.

        Fotoğraf: DHA

        Zabıta ekipleri, ağaçların kesilmesinin önüne geçmek ve ekolojik dengeyi korumak amacıyla iş yerinin önündeki ağacı kesen esnafa 5 dut, 4 selvi ve 1 büyük çam fidanı alma cezası verdi. Esnaf tarafından satın alınarak Zabıta Müdürlüğü'ne getirilen fidanlar, uygun görülen yere dikilmek üzere Batman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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