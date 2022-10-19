ALTIN FİYATLARI... 19 Ekim Çarşamba günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Haftaya değer kaybıyla başlayan altın fiyatları, aşağı yönlü seyrini bugün de sürdürüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel canlı altın fiyatları 19 Ekim Çarşamba günü alış ve satış tablosu...

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