ALTIN FİYATLARI... 11 Ekim Salı günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki gram altın fiyatları uzun süre sonra bin liranın altını gördü. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel canlı altın fiyatları 9 Ekim Pazar günü alış ve satış tablosu...

Altın fiyatları sayfası için tıklayınız...