ALTIN FİYATLARI 9 Mayıs Pazartesi günü yani haftanın ilk iş gününde güne değer kaybıyla başladı. Yaşanan değer kaybıyla birlikte "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte 9 Mayıs gram ve çeyrek altın fiyatları...

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