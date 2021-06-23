Altın fiyatları ne kadar? sorusu 23 Haziran Çarşamba günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 497,52 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.234,23 liradan işlem görüyor. İşte, 23 Haziran 2021 canlı altın fiyatları...