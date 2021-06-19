Altın fiyatları ne kadar? Sorusu yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı 498,98 lira olurken, cumhuriyet altını 3.231,77 liradan işlem görüyor. İşte 19 Haziran altın fiyatlarında son durum...