'Düşüş sadece ülkemize has değil'

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

İç ve dış talepteki daralmayla nisanda sanayi üretiminde ciddi düşüş gerçekleştiğine dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"Bu düşüş sadece ülkemize has değil. Mayıstan itibaren sektörel toparlanma başladı, haziranda hız kazandı. Toparlanmayı kalıcı hale getirip, son iki çeyrekte inşallah güçlü ivmelenme göreceğiz."