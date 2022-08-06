Geçtiğimiz haftalardan bu yana yükseliş hareketleri gösteren altın fiyatlarında ani düşüş yaşandı. Altının ons değeri ve dolar/TL kurundaki gelişmelere bağlı olarak hareketlilik gösteren altın fiyatlarında piyasalardan canlı rakamları sizler için haberimizde derledik. Spot altın yüzde %-0,84 düşüş ile 1.022,97 TL seviyelerinde işlem görürken ons altın yüzde %-0,88 düşüş ile 1.775,90 TL'den güne başladı. Peki, 6 Ağustos 2022 Cumartesi günü güncel altın fiyatları ne kadar? İşte canlı altın fiyatları alış - satış rakamları...

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