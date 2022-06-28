BDDK kararları ardından dolar/TL'deki düşüş altının gram fiyatını aşağı yönlü etkiledi. Yatırımcılar ve ekonomi takipçileri "Bugün altın fiyatları ne kadar, altın fiyatları yükselir mi? sorusunun yanıtını arıyor. 28 Haziran Salı günü gram altın 986,70 TL işlem görürken spot altın ise 972,29 civarında seyrediyor. İşte 28 Haziran 2022 Salı itibarıyla gram altın ve çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatları...