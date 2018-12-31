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Forvet transferi için uzun bir süredir Burak Yılmaz'la görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, bu transferde mutlu sona ulaştı. AsistAnaliz'den Kartal Yiğit'in haberine göre Burak'ın Trabzonspor'dan alacaklarını istemesi transferin önünü tıkıyordu. Bordo-mavililer yıldız isme "Alacaklarını sil, bonservisini al" dedi. Burak ise 4 Ocak 2019'a kadar 2 milyon Euro alacağının yatması gerektiğini belirtti. Zira tecrübeli golcü, 4 Ocak'a kadar parasının yatırılmaması halinde bonservisinin otomatik olarak kendisine geçeceğini biliyordu. Beşiktaş'la her türlü konuda anlaşmaya varan Burak Yılmaz'ın Çin'den gelen teklifleri ise "Gitmek istemiyorum" diyerek reddettiği belirtildi.
SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY
Beşiktaş'ın Burak Yılmaz'a yıllık ücreti düşük, performansa dayalı başarı bonuslarının ise yüksek bir kontrat teklif ettiği ortaya çıktı. Tecrübeli oyuncunun da performans odaklı bu sözleşmeyi hemen kabul ettiği ifade edildi.
GÜNEŞ: NEGREDO'YU ALDINIZ DA NE OLDU!
Kartal'ın bu transferi yapmasındaki en etkili faktör ise Şenol Güneş. Israrla eski öğrencisini isteyen Güneş'in yönetimle yaptığı görüşmede "Negredo'yu aldınız, neler olduğunu gördük! Burak Yılmaz'ı istiyorum 2. yarı bizi o taşıyacak" dediği öğrenildi.
BURAK: AKHİSAR MAÇINDA GOLÜMÜ ATARIM
Beşiktaş'a gelmeyi çok isteyen Burak'ın, burada kendisini gösterip camiaya kendisini kabul ettireceğine inandığı kaydedildi. Yıldız oyuncunun yöneticilere "İkinci yarının ilk maçında Akhisar'a golümü atar, maçın adamı olurum" dediği belirtilirken bu sözlerin Siyah-Beyazlı kurmayları oldukça etkilediği öğrenildi.
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