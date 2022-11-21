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Düşük karbonhidratlı ve hayvansal gıdalarla beslenme tip 2 diyabet riskini artırabilir

Düşük karbonhidratlı ve hayvansal gıdalarla beslenmenin tip 2 diyabet riskini artırabileceği bildirildi

Giriş: 21.11.2022 - 11:33 | Güncelleme: ABONE OL
Düşük karbonhidratlı ve hayvansal gıdalarla beslenme tip 2 diyabet riskini artırabilir
Düşük karbonhidrat ve hayvansal gıda, tip 2 diyabet riskini artırabilir
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Düşük karbonhidratlı ve protein ağırlıklı beslenerek kilo verme yöntemi yaygın olarak tercih edilse de bunun uzun süreli etkilileri merak konusuydu.

Usnews'in haberine göre, Amerikan Kalp Derneği tarafından yürütülen çalışmada, düşük karbonhidratlı diyetlerde protein ve yağ kaynağının tip 2 diyabet gelişimine etkisi araştırıldı.

Bu kapsamda, araştırmacılar, 1984-2017 yılları arasında 203 bin 541 yetişkinin beslenme verilerini analiz etti.

Araştırmacılar, protein ve yağı hayvansal gıdalardan elde ederek düşük karbonhidratlı beslenen kişilerde tip 2 diyabet gelişme riskinin yüzde 35, protein ve yağı bitkisel gıdalardan alan kişilerde ise bu oranın 6 puan daha düşük olduğunu (yüzde 29) tespit etti.

Bitkisel gıdalarla beslenen kişilerde, rafine şeker alımının düşürülmesi halinde ise tip 2 diyabet gelişme riskinin yüzde 15 daha düşebildiği görüldü.

Araştırmanın sonuçları, Amerikan Kalp Derneğinin Bilimsel Oturumlar Konferansı'nda açıklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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