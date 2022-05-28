ALTIN FİYATLARI bugün ne kadar, kaç TL? Hafta içinde yukarı yönlü seyirde ilerleyen altın fiyatları haftanın son iş gününü düşüşle kapattı. peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? işte güncel güncel altın fiyatları...

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