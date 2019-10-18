18 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dacia Duster, ürün gamına yeni nesil benzinli motorlar ekledi. Yerini aldığı SCe 115’e göre daha yüksek bir sürüş dinamizmi sunduğu kaydedilen 1.0 TCe 100 beygir benzinli motorun, yakıt tüketimi (5,4l/100 km) ve CO2 emisyon salınımını (124 g/km) daha düşük seviyelere çektiği açıklandı.
5 ileri manuel vites kutusu ile satışa çıkan motor, 100 beygir (74 kW) ve 160 Nm tork değeri sunuyor. Endirekt enjeksiyonlu 3 silindirli turbo motor, daha hafif ve kompakt olarak yerini aldığı motordan farklılaşıyor.
GÜCÜ VE TORKU ARTTI
Duster ürün gamına eklenen 1.3 TCe 150 beygir benzinli motorun, yerini aldığı 1.2 Tce 125 beygir benzinli motora göre daha düşük yakıt tüketim değerlerine (6.3l/100km) sahip olmasının yanı sıra, daha fazla güç ve tork üreterek daha yüksek performans sunduğu belirtiliyor.
Duster 1.3TCe 150 beygir, 5250 dev/dak’da 150 beygir (110 kW) ve 1700 dev/dak’da 250Nm maksimum tork ile bir önceki nesil motora kıyasla 25 beygir daha fazla güç ve 45Nm daha çok tork sağlıyor.
Duster ürün gamında, 1.0 Tce 100 beygir 4x2, 1.3 TCe 130 beygir (4x2) ve 1.3 TCe 150 beygir (4x4) benzinli motor manuel versiyonların yanı sıra 1.5 dCi 95 beygir (4x2) ve 1.5 dCi 115 beygir (4x2 manuel & 4x4) dizel motor manuel vites ve ECO-G 115 beygir (4x2 manuel) LPG seçeneği bulunuyor.
1.0 Tce motorlu Duster'in fiyatı 114 bin 900 TL'den, 1.3 TCe motorlu Duster'in fiyatı ise 120 bin 350 TL'den başlıyor
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