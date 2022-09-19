TUZ SABUNU NASIL KULLANILIR?

Duş aldıktan sonra nemli vücuda sürülen tuz sabunu kurulanmadan kullanılması gereken bir üründür. Kurulama yapılırsa sabunun içerisindeki mineraller vücuda derinlemesine giremiyor ve havluda kalıyor. Bakterileri de yok eden tuz sabunu düzenli olarak haftada 3 ya da 4 kere kullanılmalıdır. Fazlası önerilmemektedir.

**Hassas bir cildiniz var ise ya da cilt problemi yaşıyorsanız doktorunuza danışmadan kullanmayınız.**