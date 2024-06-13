Düsseldorf, EURO 2024'teki ilk maçına hazır
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ev sahibi şehirlerinden Düsseldorf, organizasyondaki ilk maçına hazır.
Avrupa'nın futbolda milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonu EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da 10 şehir ve statta düzenlenecek.
EURO 2024'te 5 müsabakanın oynanacağı şehir, kapılarını şampiyonaya ilk olarak Avusturya ile Fransa arasında 17 Haziran'da oynanacak müsabakayla açacak.
Müsabaka öncesinde şehrin merkezindeki caddeler bayrak ve flamalarla donatıldı.
Düsseldorf, 21 Haziran'da Slovakya-Ukrayna, 24 Haziran'da Arnavutluk-İspanya, 1 Temmuz'da son 16 turu ve 6 Temmuz'da çeyrek final müsabakalarına ev sahipliği yapacak.