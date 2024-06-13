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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Düsseldorf, EURO 2024'teki ilk maçına hazır - Futbol Haberleri

        Düsseldorf, EURO 2024'teki ilk maçına hazır

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ev sahibi şehirlerinden Düsseldorf, organizasyondaki ilk maçına hazır.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 18:08 Güncelleme: 13.06.2024 - 18:08
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        Düsseldorf, EURO 2024'teki ilk maçına hazır
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        Avrupa'nın futbolda milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonu EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da 10 şehir ve statta düzenlenecek.

        EURO 2024'te 5 müsabakanın oynanacağı şehir, kapılarını şampiyonaya ilk olarak Avusturya ile Fransa arasında 17 Haziran'da oynanacak müsabakayla açacak.

        Müsabaka öncesinde şehrin merkezindeki caddeler bayrak ve flamalarla donatıldı.

        Düsseldorf, 21 Haziran'da Slovakya-Ukrayna, 24 Haziran'da Arnavutluk-İspanya, 1 Temmuz'da son 16 turu ve 6 Temmuz'da çeyrek final müsabakalarına ev sahipliği yapacak.

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