BAKAN NEBATİ'DEN RAHATLATAN AÇIKLAMA

Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması ödül töreninde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fiyat istikrarını sağlamanın birinci öncelikleri arasında olduğunu belirtti. Bakan Nebati, "20 Aralık öncesinde manipülatif hatta ihanete varan hareketlerin arkasında kim olduğunu biliyor ve gereğini yapıyoruz şeklinde" konuştu. Nebati, "Hiçbir şey yapmasak bile temmuz ayına kadar yetecek ayçiçek yağı stokumuz var. 'Kuyruk var, yokluk var' gibi söylentileri yayanlar ülkeye ihanet ediyor. Operasyon çekenlere karşı biz de operasyon çekeceğiz" dedi