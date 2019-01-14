Ayrılık iddiaları hakkında konuşan Jelena, "Evliliğimizde hiçbir sorun yok, her şey yolunda. Kötü insanlar, kötü niyetler, bunların hepsi bumerang gibi onlara geri dönecek. Aileme yapılan bu saldırı ilk değil son olmayacak" şeklinde konuştu.