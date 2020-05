Ülkenin The Express Tribune gazetesi, şu ana kadar Zara Abid’in öldüğüne ya da yaralı olarak kurtulduğuna dair bir açıklama gelmediğini bildirdi. The News International, bazı kaynakların ünlü modelin öldüğünü, bazılarının ise yaralı olarak kurtulduğunu rapor ettiğini duyurdu. Son olarak Pakistan’ın 1986’dan bu yana yayın yapan gazetesi The Nation’daki haberde, Abid’in kazadan kurtulduğu iddia edildi.