Düşen kovandan çıkan arıların soktuğu arıcı öldü

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Konak mezrasında meydana geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü´nden emekli olduktan sonra bu yıl arıcılığıyla başlayan Kenan Duman´ın, başka bölgeye taşıyacağı kovanlarından biri nakliye sırasında düştü.

Kovandan çıkan çok sayıda arının saldırısına uğrayan Duman, nakliyecilerin `Biz götürelim´ ısrarına rağmen, tek başına aracına binerek hastaneye doğru yola çıktı. Taşıma işini bitirip yola çıkan nakliyeciler, Duman´ın aracını Aktuluk Mahallesi yakınında gördü. Duman'ı aracın içinde baygın gören nakliyeciler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Gelen sağlık ekibince ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Duman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Duman'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. Duman´ın hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.