Dusan Tadic: Onları zor duruma sokmak istiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin Sırp oyuncusu Dusan Tadic, galibiyeti değerlendirdi.

REKLAM advertisement1

"İLK YARI GÜÇLÜ BİR OYUN OYNADIK"

Dusan Tadic, "Bana göre ilk yarıya güçlü bir başlangıç yaptık. Böyle bir başlangıç yapmak çok önemliydi. Geçmişte bazı maçlarda bunu yapamamıştık. İlk yarı güçlü bir oyun oynadık. İkinci yarıda dördüncü golü bulabilirdik. İstikrarlı bir oyun sergiledik. Bunu sergilemek de bizim için önemliydi." dedi.

"HER MAÇIMIZI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Dusan Tadic, "Aslında tabii ki biz oraya kazanmak için gittik (Galatasaray derbisi) ama maalesef bu olmadı. Zorlamamız gerekiyor. Şu anda şoför koltuğundaki onlar, biz de baskı yaratıyoruz. Onları zor duruma sokmak istiyoruz. Şu anda durum bize bağlı değil. Bizim hedefimiz tüm maçları kazanmak ama tabii ki umudumuz, arzumuz onların maç ve puan kaybetmesi ve bizim de kazanmamız." sözlerini sarf etti.