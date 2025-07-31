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        Haberler Spor Transfer Dusan Tadic'in yeni adresi belli oldu! - Futbol Haberleri

        Dusan Tadic'in yeni adresi belli oldu!

        Sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Fenerbahçe'den ayrılan Sırp futbolcu Dusan Tadic'in yeni adresi belli oluyor. Deneyimli futbolcu, ülkesinin takımlarından Kızılyıldız ile anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 14:13 Güncelleme: 31.07.2025 - 14:13
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        Dusan Tadic'in yeni adresi belli oldu!
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        Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra serbest kalan Dusan Tadic kariyerine ülkesinde devam edecek.

        Sırp basınından Mondo’nun haberine göre; 36 yaşındaki deneyimli futbolcu, Kızılyıldız ile anlaşmaya vardı.

        Tadic'in sözleşmesinin kulüp tarihinde benzerine rastlanmayan bir maliyete sahip olduğu vurgulandı. Habere göre, net maaşı 2 milyon Euro seviyesinde olacak Tadic'in gelirinin, devreye girecek primlerle çok daha yüksek rakamlara ulaşabileceği ifade edildi.

        DEV SÖZLEŞME

        Söz konusu sözleşmede tam 9 farklı bonus maddesi yer alıyor;

        Tadic, Şampiyonlar Ligi'ne katılım durumunda 200 bin Euro alacak. Turnuvada alınacak her puan için 30 bin Euro, her gol veya asist içinse 5 bin Euro prim kazanacak. Eğer Kızılyıldız, Şampiyonlar Ligi play-off turunu geçip Avrupa Ligi'ne kalırsa bu durum da futbolcuya ekstra 50 bin Euro kazandıracak. Avrupa Ligi'nde puan başına 5 bin Euro, gol ya da asist başına da yine 5 bin Euro ödenecek.

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        Yurtiçi başarılar da sözleşmede yer alıyor. Kızılyıldız'ın lig şampiyonluğu yaşaması halinde Tadic'e 30 bin Euro, Sırbistan Kupası zaferinde ise 10 bin Euro prim verilecek. Üstelik ülkedeki resmi karşılaşmalarda üreteceği her gol ya da asist için de 5 bin Euro alacak.

        ATLETICOC MADRID İLGİLENİYORDU

        Tadic ile Avrupa'dan Atletico Madrid ve eski kulübü Ajax’ın da ilgilendiği iddia edilmişti.

        Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra serbest kalan Dusan Tadic kariyerine ülkesinde devam edecek.

        Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 53 maçta görev alan tecrübeli oyuncu, 13 gol atıp 18 asistle takımına katkı sağladı.

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