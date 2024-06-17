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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Dusan Tadic: Bu sezon kaç maç oynadığımı bilmiyorum - Futbol Haberleri

        Dusan Tadic: Bu sezon kaç maç oynadığımı bilmiyorum

        Sırbistan Milli Takımı kaptanı Dusan Tadic kaybettikleri İngiltere maçı sonrasında açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 01:02 Güncelleme: 17.06.2024 - 01:02
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        "Bu sezon kaç maç oynadığımı bilmiyorum"
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        EURO 2024'ün C Grubu ilk haftasında İngiltere'ye 1-0 mağlup olan Sırbistan'da takım kaptanı Dusan Tadic karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

        İngiltere'nin çok açık verdiğini söyleyen Tadic, "İngilizler maçın başından sonuna kadar bize geniş alanalar bıraktılar. Ancak, biz bu alanları değerlendirmek konusunda eksik kaldı. Doğru kelime bu; bize hücum etme fırsatı tanıdılar ama yapamadık." ifadelerini kullandı.

        Slovenya maçını kazanmaları gerektiğini söyleyen Dusan Tadic şu sözlerle devam etti:

        "Üzgünüm. Önümüzdeki maçlar için hesap yapmak zorunda değiliz. Kazanmalıyız. Her zaman mümkün olduğunca çok puan toplamak istersiniz. Slovenya'yı yenmeli ve yolumuza devam etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız."

        65 maç oynayarak 10 büyük ligde en çok maça çıkan futbolcu olan Dusan Tadic şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

        "Bu sezon kaç maç oynadım bilmiyorum. Kendimi hep hazırlıyorum, vücudumu koruyorum, sıkı çalışıyorum. En iyimi sahaya vermek istiyorum. Futbol bunu istiyor. Her zaman fit olmalısınız. Bu çok önemli. Bedeninize iyi bakmak zorundasınız."

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