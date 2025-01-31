Dusan Tadic: Birbirimiz için savaştık

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe, Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından Fenerbahçe oyuncusu Dusan Tadic açıklamalarda bulundu.

REKLAM advertisement1

Dusan Tadic, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Zorlu bir zemin ve rakip vardı. Cezalı oyuncular, listede olmayan oyuncular gibi bir problemimiz vardı. Bugün başardık, en önemlisi buydu. Takım olarak karakter gösterdik. Bu gerçekten önemliydi. İlk yarı daha iyiydik. İkinci yarı oyun ritmimizde yavaşlama oldu. Bu esnada daha iyi savunma yapmalıydık. Birbirimiz için savaştık. Ödülümüzü aldık. Bir üst tura adımızı yazdırdık." dedi.

Sırp oyuncu, "Bedeninize, vücudunuza bakıyor olmanız, egzersizler yapmanız önemli. Bizler profesyoneliz. Futbol bizim yaşamımız. Mental ve fizik olarak kendimize iyi bakmalıyız. Belki biraz genetik, belki biraz çalışmadır. Sakatlıkların nasıl olacağını bilemezsiniz, bazen kötü şans olabiliyor. Bu şekilde devam ediyor, fit oluyor olmak çok önemli." sözlerini sarf etti.