Dusan Alimpijevic: 13 sene sonra yeniden finalde oynayacağız

ING Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final maçında Mersinspor'u 83-63 mağlup edip finale kalan Beşiktaş Fibabanka'da başantrenör Dusan Alimpijevic, karşılaşmada takım olarak iyi savunma yaptıklarını söyledi.

Dusan Alimpijevic, maçın ardından 11 Nisan Spor Salonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten dolayı takımıyla gurur duyduğunu aktaran Alimpijevic, "Takımım çok iyi savunma yaptı. Maç sonuna kadar rakibimiz sadece 63 sayı atabildi. Bazı takımları 63 sayıda tutmak zordur. Mersinspor da hücum anlamında çok iyi bir takım. Anadolu Efes maçından sonra çok az bir zamanımız vardı. Bu yüzden de bu maç iyi performans gösterdik. Oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyeti Beşiktaş taraftarı için aldık. 13 sene sonra yeniden finalde oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Rakipleri Mersinspor'u da değerlendiren Sırp başantrenör, "Mersinspor'u da ayrıca kutluyorum. İyi bir sezon geçiriyorlar. Bu sene play-off'a kalacaklarını düşünüyorum. Zaten kupada buraya kadar geldiler ve harika bir iş çıkardılar. Bu yüzden onları tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.