Alevler her yeri sardı! Kurtulmak için duşa girdi!

DUŞA GİRDİ KURTULDU! Son dakika... Alevler her yeri sardı! Kurtulmak için duşa girdi! - Haberler

İHA

Bursa'da, merkez Osmangazi ilçesi Yeni Karaman Mahallesi’nde, edinilen bilgiye göre, Ersin P. ile sevgilisi Göknur O.’nun yaşadığı apartman dairesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının evin tamamını sarmasıyla uykularından uyanan Ersin P. ve sevgili Göknur O., alevlerin yükseldiği evde mahsur kaldı.

Apartman dairesinde dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

GENÇ KADIN BAYGIN HALDE KURTARILDI

İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sebebiyle evde mahsur kalan Göknur P., baygın halde ekipler tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kendine gelen Göknur O., sinir krizi geçirdi.

"ERSİN İÇERİDE YARDIM EDİN"

Sevgilisi Ersin P.’nin içeride mahsur kaldığını söyleyen Göknur O.'nun, "Ersin'i kurtarın, Ersin içeride yardım edin’’ diye fenalık geçirmesi kameralara yansıdı. Ayrıca mahalle sakinleri, evleri yanan Göknur O.’ya da mahallenin huzurunu kaçırdıkları iddiasıyla tepki gösterip, saldırmaya çalıştı.

DUŞTA KENDİNİ ISLATIP KURTULDU

İtfaiye ekipleri Ersin P.’yi evin banyosunda kendisini yanmamak için ıslatırken buldu. Evden çıkarılan Ersin P., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 6 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

O anlar ise kameralar tarafından görüntülendi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.