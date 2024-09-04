DUS ve STS Diş Hekimliği başvuru ekranı : DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları ne zaman bitecek?
13 Ekim'de yapılacak 2024-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 2. Dönem) ile 2024-Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) başvurular ÖSYM üzerinden yapılıyor. Peki DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları ne zaman bitecek?
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DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları için son güne gelindi. Henüz başvuru yapmayan adaylar detayları araştırıyor. İşte DUS ve STS Diş Hekimliği başvuru ekranı
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DUS VE STS DİŞ HEKİMLİĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 13 Ekim'de yapılacak 2024-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 2. Dönem) ile 2024-Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) başvuruları başladı.
ÖSYM'nin sitesinden yapılan duyuruya göre başvurular, 4 Eylül'e kadar sürecek.
Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2024-DUS 2. Dönem Sınavı Kılavuzu ile 2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem Sınavı Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.
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