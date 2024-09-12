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        Haberler Bilgi Yaşam DUS, STS başvuru tarihi! DUS ve STS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        DUS, STS başvuru tarihi! DUS ve STS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        ÖSYM tarafından yayınlanan sınav tarihine göre DUS, STS başvurularında son gün bugün. Adaylar başvurularını tamamlayamaya çalışıyor. Peki DUS ve STS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 14:34 Güncelleme: 12.09.2024 - 14:34
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        • 1

          DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları için son gün hızla yaklaşırken, adayların başvurularını tamamlamaları büyük önem taşıyor. 2024 yılı DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları için belirlenen son başvuru tarihi merak ediliyor. İşte DUS ve STS başvuru detayları

        • 2

          DUS VE STS DİŞ HEKİMLİĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BITECEK?

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 13 Ekim'de yapılacak 2024-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 2. Dönem) ile 2024-Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) başvuruları 12 Eylül’de başladı.

        • 3

          Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

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