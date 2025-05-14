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        Haberler Bilgi Gündem DUS sonuçları sorgulama ekranı 2025: DUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile DUS sonuç tarihi belli oldu!

        DUS sonuçları için geri sayım! DUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS), 20 Nisan tarihinde ÖSYM tarafından düzenlendi. Binlerce diş hekimi adayı sınavda ter dökerken gözler şimdi sonuç açıklama tarihine çevrildi. Sonuçların ne zaman açıklanacağını araştıran pek çok aday, "DUS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre sonuç tarihi belli oldu. İşte 2025 DUS sonuç tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 22:57 Güncelleme: 15.05.2025 - 10:58
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        • 1

          DUS sınav heyecanı geride kaldı, şimdi sırada sonuç heyecanı var. 20 Nisan’da yapılan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonrası, adaylar gözlerini ÖSYM’ye çevirdi. Binlerce kişi sonuçların açıklanacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Peki, DUS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen güncel bilgiler...

        • 2

          TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI PAYLAŞILDI

          20 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 1. Dönem) ile 2025 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem), Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları kısa sürede paylaşılmıştı.

        • 3

          DUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ve Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı sonuçları 15 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak.

        • 4

          DUS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Adaylar DUS 2025 sonuçlarını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntüleyebilecek.

          DUS SONUÇ EKRANI İÇİN TKLAYINIZ

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