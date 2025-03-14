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        Haberler Dünya Dürzilerden İsrail'e ziyaret | Dış Haberler

        Suriye'deki Dürzi topluluğundan oluşan bir grup İsrail'e ziyaret düzenledi

        Daha çok Suriye'nin güneyinde bulunan Suveyda ilinde yaşayan Suriyeli Dürzi topluluğundan bir grup, İsrail'e ziyaret düzenledi. Ziyaretin 52 yıl aradan sonra gerçekleştiği bildirildi. İsrail'in Dürzilerle ilgili söylemlerinin ardından gerçekleşen ziyaretin iki gün süreceği ifade ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 18:31 Güncelleme: 14.03.2025 - 18:31
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        Dürzilerden İsrail'e ziyaret
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        İsrail basını, Suriye’deki Dürzi topluluğundan yaklaşık 100 kişilik bir heyetin İsrail’e ziyarette bulunduğunu ve bunun 52 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk ziyaret olduğunu bildirdi.

        İsrail devlet televizyonunda yer alan haberde, ziyaretin "İsrail’deki Dürzi topluluğunun ruhani lideri Muvaffık Tarif’in koordinasyonuyla gerçekleştiği ve iki gün süreceği" belirtildi.

        "Yaklaşık 100 Suriyeli Dürzi şeyhinin İsrail'e yapacağı ziyaretin bu sabah başladığı ve ziyaret kapsamında işgal altındaki Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'nde ve İsrail'in kuzeyindeki Dürzi dini mekanları ziyaret edileceği" aktarıldı.

        Suriye Dürzi şahsiyetlerin ziyaretinin, "İsrail'in 1948'de kurulmasından bu yana ikinci, 1973'ten bu yana ise ilk" olduğuna işaret edildi.

        Heyetin İsrail hükümeti ya da askeri yetkilileriyle bir araya gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

        KAN'da Dürzilerin İsrail'e ziyaretiyle ilgili çıkan haberlere ilişkin Suriye yetkilileri veya Suriye'deki Dürzi liderlerden henüz bir açıklama yapılmadı.

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