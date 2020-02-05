Weinstein’in avukatı Donna Rotunno, mahkemede, fotoğrafların yapımcıyı utandırmaktan başka bir işe yaramadığını söyledi.

Harvey Weinstein’in önceki günkü duruşmasına 34 yaşındaki tanık Jessica Mann’in panik atak krizi damga vuruşmuştu. Weinstein’ın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen ve duruşmada kilit bir tanık olarak tanımlanan Mann’in, Weinstein'ın avukatı tarafından sorgulanınca panik atak geçirmesi üzerine duruşma iptal edilirken genç kadın apar topar adliyeden çıkarılmıştı.