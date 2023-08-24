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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de bir kişi duruşma öncesi silahla öldürüldü

        Kardeşinin "yaralama" duruşması öncesinde silahla öldürüldü

        İzmir'in Konak ilçesinde Selami Arslan, silahla vuruldu. Ağır yaralanan Arslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Zanlı ile Selami Arslan'ın kardeşi arasında silahla yaralama konulu dava olduğu ve bugün duruşmanın yapılacağı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 18:19 Güncelleme: 24.08.2023 - 18:23
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        Duruşma öncesi silahla öldürüldü
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        İzmir'in Konak ilçesinde silahla yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

        Alsancak Mahallesi'ndeki bir otoparkın önünde silahla vurulan Selami Arslan, yakınları tarafından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arslan, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        OLAY YERİNDE 7 MERMİ KOVANI BULUNDU

        Polis ekipleri, Arslan'ı tabancayla vurup olay yerinden kaçtığı iddia edilen S.A'nın yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemede 7 mermi kovanı bulundu. 2 merminin de Arslan'ın park halindeki otomobiline isabet ettiği belirlendi.

        ZANLI İLE ÖLEN ARSLAN'IN KARDEŞİNİN DURUŞMASI VARMIŞ

        Zanlı S.A. ile ölen Selami Arslan'ın kardeşi B.A. arasında, Manisa Ağır Ceza Mahkemesinde görülen silahla yaralama konulu bir dava bulunduğu, duruşmasının bugün yapılacağı, cinayetin bu nedenle işlenmiş olabileceği öne sürüldü.

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