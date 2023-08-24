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İzmir'in Konak ilçesinde silahla yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Alsancak Mahallesi'ndeki bir otoparkın önünde silahla vurulan Selami Arslan, yakınları tarafından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arslan, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

OLAY YERİNDE 7 MERMİ KOVANI BULUNDU

Polis ekipleri, Arslan'ı tabancayla vurup olay yerinden kaçtığı iddia edilen S.A'nın yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemede 7 mermi kovanı bulundu. 2 merminin de Arslan'ın park halindeki otomobiline isabet ettiği belirlendi.

ZANLI İLE ÖLEN ARSLAN'IN KARDEŞİNİN DURUŞMASI VARMIŞ

Zanlı S.A. ile ölen Selami Arslan'ın kardeşi B.A. arasında, Manisa Ağır Ceza Mahkemesinde görülen silahla yaralama konulu bir dava bulunduğu, duruşmasının bugün yapılacağı, cinayetin bu nedenle işlenmiş olabileceği öne sürüldü.