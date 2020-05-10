Dürümlü'de evlatları katledilen annelerin hüzünlü "Anneler Günü"

Terör örgütü PKK mensuplarının 4 yıl önce Bingöl'ün Genç ilçesinde gasbettikten sonra 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu Dürümlü mezrasında infilak ettirdiği ve 16 kişinin yaşamını yitirdiği katliamın acısı, ilk günkü gibi tazeliğini koruyor.
36 çocuğun yetim, 8 kadının dul kalmasına neden olan terör saldırısında evlatlarını yitiren anneler, Anneler Günü'nü buruk karşıladı. Saldırıda eşlerini kaybeden, çocuklarına hem annelik hem babalık yapan kadınlar da bu özel günde gözyaşı döküyor.
- "Her şeyimiz mezarlık oldu"
Saldırıda eşini kaybeden Aynur Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütünün yaptığı saldırıda yetim kalan 7 çocuğuna hem annelik hem babalık yaptığını söyledi. Anneler Günü geldiğinde acısının tazelendiğini aktaran Yaman, şöyle konuştu:
"Anneler Günü’nde eşim hem annesine hem bana hediye getiriyordu. Hatta bir kere 'Niye sadece annene hediye almıyorsun?' diye sordum. Bana, 'Sen de çocuklarımın annesisin.” dedi. Zaten o son anneler günümüz oldu. Eskiden anlatacak çok şey vardı. Şimdi Anneler Günü, her şey bizim için bitti. Her şeyimiz mezarlık oldu."
Hayatın zorluklarıyla mücadele ettiğini aktaran Yaman, babasız çocuk büyütmenin çok zor olduğunu dile getirdi.
- "Onların her şeyini özledim"
Saldırıda iki evladını kaybeden 64 yaşındaki Nesibe Yaman da Kürtçe yaptığı açıklamada, çocuklarının adının anılmasının bile acısını tazelediğini anlattı. Anneler Günü geldiğinde acısının yenilendiğini ifade eden Yaman, şöyle devam etti:
"Çocuklarımın bana aldıkları hediyeleri halen saklıyorum. Çocuklarım beni çok seviyordu ama bizi birbirimizden ayırdılar. Konuşamıyorum acılarından. Acımız dünkü gibi taze. Zamanın bu acıyla nasıl geçtiğini bilmiyorum. Onların her şeyini özledim. Hayalleri yarım kaldı. Melek gibilerdi, çocuklarımın kimseye zararı yoktu. Ben sağ olduğum sürece bu katliamı yapanlara beddua edeceğim. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bize sahip çıktı. Allah, peygamber ondan razı olsun. Allah ona hayırlı uzun ömürler versin."
- "Torunlarım babalarını soruyor"
Saldırıda iki oğlunu ve torununu kaybeden Saniye Yaman (60) Kürtçe yaptığı açıklamada, Anneler Günü geldiğinde acısının tazelendiğini, çocuklarıyla geçirdiği günleri hatırlayıp hüzünlendiğini söyledi.
Anneler Günü'nde çocuklarının kendisine çiçek ve hediyeler aldığını anımsatan Yaman, "Anneler Günü geldiğinde onların yaptığı her şey aklıma geliyor. Acıları hala taze. Torunlarım babalarını soruyor. 'Bizi babamıza götür' diyorlar. Onların katledildiği yere her baktığımda acım tazeleniyor. Bu acı unutulmaz. Bunu yapanlara beddua ediyorum. Allah hakkımızı bırakmasın. Hiçbir suçu olmayan çocuklarımızı katlettiler." diye konuştu.
- Dürümlü katliamı
Bingöl'ün Genç ilçesinde gasbedip 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu 12 Mayıs 2016 gecesi Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Tanışık Mahallesi'ne getiren PKK'lı teröristler ile durumlarından şüphelenen köylüler arasında münakaşa yaşanmış, vatandaşların köylerine almak istememesi üzerine kamyonla Dürümlü'ye hareket eden ve köylülerce takibe alındıklarını fark eden teröristler, patlayıcı yüklü kamyonu mezra girişinde infilak ettirmişti. Patlamada, 16 kişi yaşamını yitirmiş, 23 kişi yaralanmıştı.
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