Batı müziğinin Türkiye'deki öncülerinden kabul edilen Durul Gence hayatını kaybetti.
Kanser tedavisi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitiren 81 yaşındaki Gence, uzun süredir parkinsonla da mücadele ediyordu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı da Gence'nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
'SANAT CAMİAMIZIN BAŞI SAĞ OLSUN'
Mesajda, "Türk müziğinin öncülerinden usta sanatçı Durul Gence'nin vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Sanat camiamızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.
Rock, pop ve caza uzanan geniş alanda müzik yapan, 70'li yıllardaki başarılı işlerle adını duyuran Gence, Türkiye'de ve yurt dışında çok sayıda ünlü isimle birlikte çalışmıştı.
DURUL GENCE KİMDİR?
Durul Gence, 1954'te girdiği Deniz Harp Okulunda davul çalmaya başlayarak müzik hayatına atılmış, 1970'te yaptığı Şeyh Şamil plağı ile ünlenmişti.
Okul yıllarında kurduğu müzik topluluğu ve ardından çalıştığı "İstanbul Express", kurduğu "Asia Minor Mission" topluluklarıyla Ajda Pekkan, Rüçhan Çamay, Gönül Yazar, Alpay, Tanju Okan, Ertan Anapa gibi isimlere eşlik eden sanatçı, yurt dışında da Herb Geller, Sonny Sharock, Bertice Reading, Four Pennies, Lili İvanova, Mads Vinding, Peter Bastian, Anders Koppel, Herbie Mann gibi isimlerle çalışmıştı.
ODTÜ'de ve Hacettepe Üniversitesinde "İnsan, müzik ve caz" dersleri veren Gence'nin, DG-4 adında bir topluluğu bulunuyordu.
Sanatçı, Mart 2005'te 50. sanat yılını kutlamış, Mart 2013'te "Durul, Davul ve Dostları" isimli konserde, Erkut Taçkın, Fatih Erkoç, Nilüfer, Nükhet Duru, Modern Folk Üçlüsü, Özdemir Erdoğan, Timur Selçuk ve Sedat Ergin ile sahneye çıkmıştı.
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