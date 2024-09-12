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        Haberler Bilgi Ekonomi Durukan Şekerleme halka arz sonuçları açıklandı mı, kişi başına kaç lot verdi? Durukan Şekerleme DURKN borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak?

        Durukan Şekerleme halka arz sonuçları açıklandı mı? Durukan Şekerleme kaç lot verdi?

        Durukan Şekerleme 11-12 Eylül tarihlerinde 17 TL hisse fiyatıyla halka arz edildi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından 'Durukan Şekerleme halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak?' sorularının yanıtı gündemi meşgul etmeye başladı. Durukan Şekerleme halka arz kapsamında 42 milyon 500 bin lot dağıtımında bulunacak. İşte Durukan Şekerleme halka arz sonuçları ve hissenin borsada işlem göreceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 18:38 Güncelleme: 13.09.2024 - 00:16
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        • 1

          Geçtiğimiz hafta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay alan Durukan Şekerleme halka arz edildi. 12 Eylül Perşembe günü sona eren talep toplama işlemlerinin ardından, gözler halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Durukan Şekerleme halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından kişi başına düşen lot miktarı ve hissenin borsada işlem göreceği tarih netlik kazanmış olacak. Peki, Durukan Şekerleme halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir? Durukan Şekerleme DURKN borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar...

        • 2

          DURUKAN ŞEKERLEME TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

          Durukan Şekerleme 11-12 Eylül tarihinde saat 10.30 ile 13.00 arasında talep topladı.

        • 3

          DURUKAN ŞEKERLEME HİSSE FİYATI NEDİR?

          Durukan Şekerleme'nin hisse fiyatı 17 TL olarak belirlendi.

        • 4

          DURUKAN ŞEKERLEME KAÇ LOT VERİR?

          Firma toplamda 42 milyon 500 bin lot dağıtacak. Olas lot dağıtımı şu şekilde;

          300 Bin katılım ~ 142 Lot (2414 TL).

          700 Bin katılım ~ 61 Lot (1037 TL).

          1.1 Milyon katılım ~ 39 Lot (663 TL).

          1.5 Milyon katılım ~ 29 Lot (493 TL).

          1.9 Milyon katılım ~ 23 Lot (391 TL).

          - 2.3 Milyon katılım ~ 19 Lot (323 TL).

          2.7 Milyon katılım ~ 16 Lot (272 TL).

          3.1 Milyon katılım ~ 14 Lot (238 TL).

        • 5

          DURUKAN ŞEKERLEME KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Durukan Şekerleme katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

        • 6

          DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Durukan Şekerleme halka arz sonuçları henüz açıklandı. Durkn kişi başına maksimum 67-68 Lot (₺1156) dağıtım yapıldı.

        • 7

          DURUKAN ŞEKERLEME BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

          Durukan Şekerleme'nin borsada işlem göreceği tarih henüz netlik kazanmadı. Durkn önümüzdeki günlerde borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor.

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