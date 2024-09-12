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        Haberler Bilgi Ekonomi Durukan Şekerleme'de son gün! Durukan Şekerleme kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, talep toplama tarihleri nedir?

        Durukan Şekerleme'de son gün! Durukan Şekerleme kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?

        Dün talep toplamaya başlayan Durukan Şekerleme, bugün son kez saat 10.30 ile 13.00 arasında talepleri alacak. 42,5 milyon lot vermeye hazırlanan firma halka arzdan elde edeceği fonun en büyük kısmını 'üretim kapasitesi artırıcı yatırımlar ve/veya güneş enerjisi yatırımı' olarak kullanacağını açıkladı. İşte, Durukan Şekerleme halka arz detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 07:36 Güncelleme: 12.09.2024 - 07:36
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        • 1

          Eylül halka arz takviminde yer alan isimlerde biri olan Durukan Şekerleme dün talep toplamaya başladı; bugün ise bitiriyor. 722 milyon TL halka arz büyüklüğü ile 42,5 milyon lot dağıtacağını belirten firma 'DURKN' BIST kodu ile Yıldız Pazar'da yerini aldı. İşte, Durukan Şekerleme halka arz detayları...

        • 2

          DURUKAN ŞEKERLEME'DE SON TALEP TOPLAMA GÜNÜ!

          Firma 11-12 Eylül tarihinde saat 10.30 ile 13.00 arasında talep topluyor.

        • 3

          DURUKAN ŞEKERLEME HİSSE FİYATI NEDİR?

          Firmanın hisse fiyatı 17 TL olarak belirlendi.

        • 4

          DURUKAN ŞEKERLEME LOT DAĞITIMI

          Firma toplamda 42 milyon 500 bin lot dağıtacak. Olas lot dağıtımı şu şekilde;

          300 Bin katılım ~ 142 Lot (2414 TL).

          700 Bin katılım ~ 61 Lot (1037 TL).

          1.1 Milyon katılım ~ 39 Lot (663 TL).

          1.5 Milyon katılım ~ 29 Lot (493 TL).

          1.9 Milyon katılım ~ 23 Lot (391 TL).

          - 2.3 Milyon katılım ~ 19 Lot (323 TL).

          2.7 Milyon katılım ~ 16 Lot (272 TL).

          3.1 Milyon katılım ~ 14 Lot (238 TL).

        • 5

          DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZ FON KULLANIM YERİ

          Yüzde 40-45 Üretim kapasitesi artırıcı yatırımlar ve/veya güneş enerjisi yatırımı (GES).

          Yüzde 35-40 İşletme sermayesi.

          Yüzde 15-25 Finansal borçların ödenmesi.

        • 6

          DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR

          Firmanın halka arz açıklığı yüzde 31.58; halka arz büyüklüğü ise 722 milyon TL olarak açıklandı. Ayrıca şirket, katılım endeksine ve T1-T2 kullanımına uygun.

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