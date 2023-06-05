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Dursun Özbek'ten rakiplere gönderme!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve ligdeki son maçında Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göndermede bulundu

Giriş: 05.06.2023 - 16:01 | Güncelleme: ABONE OL
Dursun Özbek'ten rakiplere gönderme!
DHA

Nef Stadyumu'ndaki kutlamaların ardından Galatasaray Cemiyeti'ne geçen ve burada üyelerle birlikte şampiyonluğu kutlayan başkan Özbek, üyelere seslendi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen takımlar için beyaz sezon ilan edilmesi talebine yanıt veren Dursun Özbek, "Dediler ki takımlar çekildi, haksızlık var. Ne istiyorsun kardeşim? 6 puan mı? Sil, hepsini sil. Yine geridesiniz" ifadelerini kullandı.

"SİVASSPOR MAÇININ PUANINI DA SİZE YAZALIM, YİNE ÖNDEYİZ"

Galatasaray'ın Sivasspor deplasmanında yaşananlara da değinen Özbek, "Sivas'ta şu oldu, bu oldu. Peki o maçın puanını da sana verdim. Ne oldu? Yine öndeyiz. Galatasaray'la baş edilmez. Galatasaray'la bilek güreşi yapılmaz. Bunu kafanıza yazın" dedi.

Özbek ayrıca kulüp üyelerinin Fenerbahçe'ye yönelik göndermeli tezahüratına da eşlik etti.

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