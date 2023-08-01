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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek'ten Metin Öztürk iddialarına yanıt: "Galatasaray'ı karıştırmaya çalışıyorlar" - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek'ten Metin Öztürk iddialarına yanıt: "Galatasaray'ı karıştırmaya çalışıyorlar"

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk'le ilgili çıkan iddialara yanıt verdi. Metin Öztürk'ün iyi bir Galatasaraylı olduğunu dile getiren Özbek, "Metin Öztürk kardeşimi bir polemik içine çekmeye çalışıp Galatasaray'a vurmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 13:03
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        "Galatasaray'ı karıştırmaya çalışıyorlar"
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        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yüksek divan kurulu temmuz ayı olağan toplantısında yaptığı açıklamalar ve sonrasında Metin Öztürk'le ilgili ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yüksek divan kurulu temmuz ayı olağan toplantısında yaptığı açıklamalarda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile ilgili, "Yöneticisine söyledim. Çıkalım, eteğimizdeki taşları dökelim, kamuoyu da rahat etsin, biz de rahat edelim, gerginlik bitsin bir daha da konuşmayalım. Yönetici, 'O senin karşına çıkamaz ki hitabet kabiliyeti yok' dedi" ifadelerini kullanmıştı. Daha sonra Fenerbahçe camiasının önde gelen isimlerinden Selim Soydan da bu yöneticinin Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk olduğunu iddia etmişti.

        Dursun Özbek, konuyla ilgili, "İkinci başkanım Metin Öztürk kardeşimi bir polemik içine çekmeye çalışıp, buradan Galatasaray'a vurmaya çalışıyorlar. Kendisi iyi bir Galatasaraylıdır, neyi ne zaman söyleyeceğini de çok iyi bilir" dedi.

        "METİN ÖZTÜRK KARDEŞİMİ BİR POLEMİK İÇİNE ÇEKMEYE ÇALIŞIP, BURADAN GALATASARAY'A VURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

        Galatasaray'ı karıştırmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirten Dursun Özbek, "İkinci başkanım Metin Öztürk kardeşimi bir polemik içine çekmeye çalışıp, buradan Galatasaray'a vurmaya çalışıyorlar. Kendisi iyi bir Galatasaraylıdır, neyi ne zaman söyleyeceğini de çok iyi bilir. Bu Ali Cengiz oyunlarını yapanlara hatırlatmak isterim; onlar giderken biz dönüyorduk. Anlaşılıyor ki, açıklamalarında dedikleri gibi fıtratlarında olmayan şeyleri yapmaya başladılar. Yalnız ben şimdiden söyleyeyim, Galatasaray'ı karıştırmaya ne güçleri, ne kalibreleri, ne de geçmişleri yeter" şeklinde konuştu.

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