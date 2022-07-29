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Dursun Özbek: "Genel Kurul'da yetkiyi aldıktan sonra inşaata başlayacağız"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Kemerburgaz’da bulunan arazisinde incelemelerde bulundu. Başkan Özbek, pazar günü yapılacak genel kurulun ardından inşaata başlayacaklarını söyledi

29.07.2022 - 15:25 | Güncelleme: ABONE OL
Dursun Özbek:
İHA

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray’ın Kemerburgaz’da bulunan arazisinde incelemelerde bulundu. Başkan Özbek’e yöneticiler de eşlik etti. İncelemelerin ardından Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başkan Özbek, arazide tesis inşaatına genel kurulda yetkiyi aldıktan sonra başlayacaklarını aktararak, "İnşaatımıza başlayacağız pazar günü Genel Kurul’da yetkiyi aldıktan sonra. Şu ana kadar yapılan bütün harcamalar sponsorlarımız vasıtasıyla yapılıyor. Dolayısıyla kulübe herhangi bir yükü yok. Pazar günü yapacağımız Genel Kurul Toplantısı’nda projeyi, finansmanını nasıl yapacağımızı, ne kadara mal olacağını da üyelerimize geniş bir şekilde anlatacağız. Bütün Genel Kurul üyelerini de buraya getirerek tesisimizin gelişmelerini, ne seviyeye geldiğini de göstereceğiz. Yönetim Kurulu arkadaşlarım her zaman benim yanımda ve destekçim oldu. Onlarla beraber zaten bu projeyi yürütüyoruz. Bunlar ufak projeler değil, büyük projeler, el birliğiyle Nef İnşaat, sevgili kardeşim Fatih Demircan, 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ve dernek üyelerinin beraberliğiyle oluyor. Bir araya geldiğimiz zaman hangi iş olursa olsun kolaylıkla altından kalkacağımızın göstergesi bu. Bu mutlu günümüzde de bizi yalnız bırakmayan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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