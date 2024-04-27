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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda düzenlenen yıllık olağan bütçe toplantısında konuştu.

Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un başarılı olduğu için hedef gösterildiğini, haksızlığa uğradığını dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında futbolda Süper Lig şampiyonluğunu ve TFF Süper Kupa'yı kazandıklarını hatırlatan Özbek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'imizin 100. yılında kazandığımız şampiyonluğun üzerine 7 Nisan'da 100. yılın Süper Kupa'sını da kazandık. Yarın gençlerimiz Cumhuriyet'in 100. yılına dönüp baktığında Galatasaray'ımızın başarılarını görüp gururlanacaktır. Bu kupayla tarihimizde 60. büyük kupayı alarak başkalarının hayal edemeyeceği bir sayıya ulaştık. Bu büyük gururda emeği olan Okan hocamıza, ekibine, tüm futbolcu kardeşlerime ve geçmiş dönemde kulübe hizmet veren herkese teşekkür ediyorum. Önemli bir teşekkürü de Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur kardeşime ayırıyorum. Birlikte çıktığımız yolda elinden gelenin en iyisini Galatasaray için yapmaya çalıştı. Sırf başarılı oluyor diye birileri tarafından hedef gösterildi, haksızlığa uğradı. Galatasaray için yaptıkları ve bundan sonraki yapacakları için kendisine teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de sevgili Erden'in Galatasaray'a hizmete devam edeceğinden eminim." diye konuştu.