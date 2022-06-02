Galatasaray Spor Kulübü'nde 4-11 Haziran´da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Dursun Özbek, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği'nin (1905 AGS) konuğu oldu.

Programa 1905 AGS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Bayraktar ve davetliler katıldı. Burada konuşan Özbek, yeni dönemde Galatasaray Kulübü'nün geleceği ile ilgili konuştu. Türk sporunun zor günlerden geçtiğini söyleyen Özbek, "Sadece spor camiasında değil, ekonomik olarak da bütün dünya büyük bir krizin içinden geçiyor. Son iki yıldır dünyayı saran pandemi krizi zaten yetmedi, bir de onun üzerine hemen yakamızda çıkan savaş bir kere daha olumsuz olarak bizleri etkiledi. Galatasaray da diğer spor kulüpleri gibi bundan nasibini aldı. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Onun için Galatasaray'ın ruhunda olan mücadele etme hırsı işte burada ortaya çıkıyor. Zorluklar ne olursa olsun biz bu zorluklara boyun eğmeyeceğiz. Galatasaray bu zorluklardan da geçmişte olduğu gibi başarıyla çıkmasını bilir" diye konuştu.

"GALATASARAY'I EGOLARIN ÖNÜNE GEÇİRMELİYİZ"

Başkanlık seçiminde problemlerin olduğunu söyleyen Özbek, aynı amaca hizmet eden tarafların birleşmeyi kabul etmediğini söyleyerek "Galatasaray için hayati olan şeyleri egomuzun önünde çıkarmak zorundayız. Maalesef burada da muvaffak olamadık. Yine iki adayla seçime gidiyoruz. Ben sizden bir şey rica ediyorum; Galatasaray'ın selameti için iki tarafı da teraziye koyun. Hangisi ağır basıyorsa ona oyunuzu verin. Eğer diğer aday ve projeleri ağırlıktaysa oyunuzu ona verin. Eğer benim projelerim size anlattıklarım ağır basıyorsa oyunuzu bana verin. Burada kişilerin ehemmiyeti yok. Burada biz bir varoluş savaşı verme durumundayız. Bu, projelerle yapılabilir. Bu projelerin yapılmasının birincil şartı sevgi ve kardeşliği bunun beraberde getirmek. 80 parçaya bölmüşüz. Hepimiz aynı amaca hizmet etmeliyiz, hepimiz Galatasaraylıyız" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'IN HER YANINDA PRANGA VAR"

Özbek, bir önceki başkanlık döneminden dersler çıkardığının altını çizerek, "Galatasaray'a fon yaratmak için yaklaşık 10 milyar lira hedefiyle ilerliyoruz. Peki niye para peşinde koşuyoruz? Galatasaray bir inşaat firması mı? Yahut da Galatasaray bir finans şirketi mı? Hayır. Galatasaray'ın şu anda ayağında, kolunda, kafasında, her tarafında pranga var. Bankalar birliğine yapılmış, yapılandırma anlaşmasıdır. O dönemde bu yapılandırmayı yapan yönetimleri işaret etmiyorum. O gün için yapılması gereken bir anlaşmaydı. Ben de olsam onun altına imza atardım. Çünkü ekonomik yapının bozukluğuyla taze sıcak para ihtiyacı, borçlarını ötelemesi ihtiyacı o gün yapılması gereken bir durumdu. Ama eğer siz bazı projelerinizi geliştirmiş, bazı fonlar yaratma kabiliyetine kavuştuysanız o zaman oturup düşünmeniz lazım. Biz geçmişten ders aldık. Yaptığım başkanlık döneminde hatalarım oldu. Onlardan ders alarak geliyoruz. Siz de 'Galatasaraylı olarak geçmişte yaptığımız hatalardan ders aldık' diyin. Ama bir sıfırlama noktasına getirmeye çalışıyorlar. Sportif başarı elbette olmazsa olmaz. Önümüzdeki yıl Cumhuriyetin yüzüncü yılı. Çok önemli bir yıl. Yüzüncü yılda en çok kupa alan takımın Galatasaray olması lazım" şeklinde konuştu.