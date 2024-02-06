Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        63
        Galatasaray
        GS
        63
        Beşiktaş
        BJK
        39
        Trabzonspor
        TS
        37
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Kasımpaşa
        KSM
        35
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        34
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        31
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        30
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        28
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        28
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        27
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        26
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        24
        Gaziantep FK
        GFK
        24
        Tümosan Konyaspor
        KON
        22
        İstanbulspor
        İST
        11
        Haberler Spor Futbol Dursun Özbek, 6 Şubat depremi için Kahramanmaraş'ta düzenlenen anma törenine katıldı - Futbol Haberleri

        Dursun Özbek, 6 Şubat depremi için Kahramanmaraş'ta düzenlenen anma törenine katıldı

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, 6 Şubat depremlerinin 1. yılında Kahramanmaraş'ta düzenlenen anma törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 21:47 Güncelleme: 06.02.2024 - 21:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dursun Özbek, K.Maraş'ta depremi andı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için mücadele veren Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, 6 Şubat depremlerinin 1. yılında Kahramanmaraş’ta düzenlenen anma törenine katıldı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyelerinin deprem bölgesine gittikleri belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "İlk olarak Kapıçam Mezarlığı'nı ziyaret eden heyet, depremde vefat eden ultrAslan Kahramanmaraş üyesi Mehmet Nuri Dağ’ı kabri başında andı, Kahramanmaraş çarşıda esnaf ziyareti yapıldı. Heyet ardından Galatasaray Spor Kulübü ve Nef Vakfı Afad Yaşam Alanı’ndaki mevlit törenine katıldı. Okunan duaların ardından Başkanımız Dursun Aydın Özbek, ultrAslan Tekirdağ’ın vefat eden üyesi Cenk Serim adına bir kütüphane açılışı gerçekleştirdi ve depremzede vatandaşların evlerini ziyaret etti."

        Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Bugün 6 Şubat 2024. Depremin üzerinden tam 1 sene geçti. Bugün seneidevriyesi. Deprem olduğu gün itibarıyla hemen ertesi gün buradaydık. Kulüp olarak bölgeye yapılması gereken yardımları acil olarak getirmiştik. Büyük bir kayıp oldu. Allah hepsine rahmet eylesin, yakınlarına da sabır versin. Bugün bu acıları biraz sarmak, biraz dindirmek için Galatasaray Spor Kulübü olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Kalıcı konut projemiz var. Dolayısıyla burada yakınlarını kaybedenlerle görüşmek, onlara biraz moral vermek, başsağlığı dilemek için tekrar buradayız. Muazzam bir kalabalık var." ifadelerini kullandı.

        Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ise şu ifadeleri kullandı:

        "Başkanımız 1 yıl önce depremin ilk saniyelerinde bu destek hiç bitmeyecek demişti. Sayın Eray Yazgan’ın yönetiminde önce tırlar yola çıktı, sonra konteyner kent. Orada Erden Bey’e de çok teşekkür etmek lazım. Nef’in 500 konteyneri, Galatasaray 500 konteyneri ile bu bölgeye inanılmaz katkı oldu. Dursun başkanımızın liderliğinde kalıcı konutlarla 'bu destek hiç bitmeyecek' dedik, aynen öyle. Bugün 1. yıl dönümünde buradayız. Önce şehir mezarlığına gittik, ölenlere dualarımızı okuduk. Şu an esnaf ile beraberiz. Bir yandan üzüntüyü bir yandan gülümsemeyi bir arada yaşıyoruz. Hayat devam ediyor, mekanları cennet olsun. Allah sabır versin."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Yerlikaya'dan açıklama
        Bakan Yerlikaya'dan açıklama
        Maçta 4 gol var!
        Maçta 4 gol var!
        3 kez yargılandı, 3 kez müebbet aldı
        3 kez yargılandı, 3 kez müebbet aldı
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        Depremzede Ayşe teyze: Cenazeleri bulduğumuza şükrettik
        Depremzede Ayşe teyze: Cenazeleri bulduğumuza şükrettik
        Taksiciyi vahşice öldüren caniye istenen ceza belli oldu!
        Taksiciyi vahşice öldüren caniye istenen ceza belli oldu!
        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        "GSMH'de madenciliğin payı yüzde 10 olmalı"
        "GSMH'de madenciliğin payı yüzde 10 olmalı"
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Bahçeli: Yeni bir hayatın müjdesi verilmiştir
        Bahçeli: Yeni bir hayatın müjdesi verilmiştir
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        Habertürk Anasayfa