Dursun Özbek, 6 Şubat depremi için Kahramanmaraş'ta düzenlenen anma törenine katıldı

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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için mücadele veren Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, 6 Şubat depremlerinin 1. yılında Kahramanmaraş’ta düzenlenen anma törenine katıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyelerinin deprem bölgesine gittikleri belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İlk olarak Kapıçam Mezarlığı'nı ziyaret eden heyet, depremde vefat eden ultrAslan Kahramanmaraş üyesi Mehmet Nuri Dağ’ı kabri başında andı, Kahramanmaraş çarşıda esnaf ziyareti yapıldı. Heyet ardından Galatasaray Spor Kulübü ve Nef Vakfı Afad Yaşam Alanı’ndaki mevlit törenine katıldı. Okunan duaların ardından Başkanımız Dursun Aydın Özbek, ultrAslan Tekirdağ’ın vefat eden üyesi Cenk Serim adına bir kütüphane açılışı gerçekleştirdi ve depremzede vatandaşların evlerini ziyaret etti."

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Bugün 6 Şubat 2024. Depremin üzerinden tam 1 sene geçti. Bugün seneidevriyesi. Deprem olduğu gün itibarıyla hemen ertesi gün buradaydık. Kulüp olarak bölgeye yapılması gereken yardımları acil olarak getirmiştik. Büyük bir kayıp oldu. Allah hepsine rahmet eylesin, yakınlarına da sabır versin. Bugün bu acıları biraz sarmak, biraz dindirmek için Galatasaray Spor Kulübü olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Kalıcı konut projemiz var. Dolayısıyla burada yakınlarını kaybedenlerle görüşmek, onlara biraz moral vermek, başsağlığı dilemek için tekrar buradayız. Muazzam bir kalabalık var." ifadelerini kullandı.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ise şu ifadeleri kullandı:

"Başkanımız 1 yıl önce depremin ilk saniyelerinde bu destek hiç bitmeyecek demişti. Sayın Eray Yazgan’ın yönetiminde önce tırlar yola çıktı, sonra konteyner kent. Orada Erden Bey’e de çok teşekkür etmek lazım. Nef’in 500 konteyneri, Galatasaray 500 konteyneri ile bu bölgeye inanılmaz katkı oldu. Dursun başkanımızın liderliğinde kalıcı konutlarla 'bu destek hiç bitmeyecek' dedik, aynen öyle. Bugün 1. yıl dönümünde buradayız. Önce şehir mezarlığına gittik, ölenlere dualarımızı okuduk. Şu an esnaf ile beraberiz. Bir yandan üzüntüyü bir yandan gülümsemeyi bir arada yaşıyoruz. Hayat devam ediyor, mekanları cennet olsun. Allah sabır versin."