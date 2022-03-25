ANKARA VE İSTANBUL BENZİN - MOTORİN FİYATLARI 24 MART

Enerji sektöründe yer alan kaynaklara göre, 23 Mart saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 1 lira 60 kuruş, motorinde 1 lira 62 kuruş zam geldi. Bu zammın hemen ardından 25 Mart'ta motorine 1.37 TL zam geldi. Zam sonrası Ankara ve İstanbul benzin motorin fiyatları 25 Mart tarifesi şu şekilde:

Bu geceki zamla birlikte, İstanbul Avrupa yakasında da bir litre benzinin fiyatı 19,69 TL’ye, bir litre motorinin fiyatı 23,58 TL’ye yükseldi

İstanbul Anadolu yakasında ise bir litre benzinin fiyatı 19,70 TL’ye, bir litre motorinin fiyatı 23,60 TL’ye yükseldi.