Durdurulan araçta tarihi eserler bulundu: 2 gözaltı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarihi eser satmaya çalıştıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına ilişkin yürütülen çalışma kapsamında, D-400 Karayolu sanayi girişinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

AA'nın haberine göre; araçta yapılan aramalarda 160 sikke ve 21 obje ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin tarihi eserleri satmaya çalıştıkları ileri sürüldü.