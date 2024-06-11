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        Haberler Gündem 3. Sayfa Durdurmak isterken altında kaldı | Son dakika haberleri

        Durdurmak isterken altında kaldı

        El frenini çekmeyi unuttuğu taksiyi durdurmaya çalışan bir kişi aracın altında kalarak yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 22:11 Güncelleme: 11.06.2024 - 22:11
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        Durdurmak isterken altında kaldı
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        Eskişehir'de el frenini çekmeyi unuttuğu için hareket eden taksiyi durdurmak isteyen sürücü K.D., altında kalarak yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'nde sürücü K.D., önceki akşam kullandığı 26 T 0469 plakalı taksiyi Fazıl Sokak'ta park ederek alışveriş yapmak için markete girdi. Sürücü K.D.'nin el frenini çekmeyi unuttuğu taksi, meyilli sokakta kaymaya başladı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Markette alışveriş yaparken aracın hareket ettiğini gören K.D., önüne geçip durdurmak istedi. Ancak hareket halindeki otomobilin altında kalarak yaralandı.Bu anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince aracın altından çıkarılan K.D., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. K.D.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

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