Duran Boz: "Yitiksöz, genç yetenekleri keşfetme girişiminin adresi olmayı umuyor"

AA

Kahramanmaraş Belediyesi'nin destekleriyle çıkan dergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Boz, derginin amacını ve Kahramanmaraş'ın edebiyat ve düşünce hayatındaki rolünü anlattı.

Boz, edebiyat ve kültür dergileri yayımlamanın bugüne ve yarına bir mektup gönderme arayışı olduğunu söyleyerek, Yitiksöz dergisini, "Anadolu'dan hız alan bir yürüyüşün bugünlerdeki karşılığı" sözleriyle ifade etti.

- "Yazarlar ve şairler, içine doğdukları, yaşadıkları toprakların mayasını taşır"

Her başlangıcın insan için umut ve yeniden doğuş olduğunu aktaran Boz, şunları kaydetti:

"Yitiksöz, Necip Fazıl'ın 'Büyük Doğu' aşısıyla üstlendiği bir okuma biçiminin yankılanışı olarak toprağa düşer. 'Diriliş' göklerinden süzülerek bugünlere uzanan ışığı yakalamaya çalışır. Edebiyat güzergahına eklenmeyi seçen tutumuyla 'Mavera' ülkesinden 'Hece'ye, 'Yedi İklim'e sevdalar bitirmek için sayfalarını açar. Şiirin, öykünün, denemenin, eleştirinin özgün örneklerine odaklar dikkatini.

Yitiksöz, Nuri Pakdil'in 'Hamle'sinden (Hamle Dergisi),bugünlere şavkı düşen genç yetenekleri keşfetme girişiminin adresi olmayı umuyor. Okumayı, yazmayı, düşünmeyi, özgün yaşantılar biriktirmeyi seçenlere ses veriyor şimdi. Yitiksöz öncesinde Maraş’ta yer alan 'Hamle' ile 'Açı'da sınanan o günlerin genç yetenekleri, 'Gonca' ile çiçeklenmeye başlar. Sözü gediğine koyarak 'Kelam'ın hakkını ödeme gayreti içerisinde olur. Tamı tamına günün en olgun saatinde 'İkindi Yazıları' ve 'Dolunay' ufukta belirip, 'Yalnızardıç'ı büyütür. Dost kervanında 'Dört Mevsim' düşünce olup yürür Maraş sokaklarında."

Duran Boz, Kahramanmaraş'ın son dönemde, Türk edebiyatında usta kalemlerin yetişmesine katkı sağlayan bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Yazarlar ve şairler, içine doğdukları, yaşadıkları toprakların mayasını taşır. Coğrafya kader olduğuna göre Maraşlı yazarların, şairlerin de kendilerini içinde buldukları şehrin toprağının, çiçeğinin, meyvesinin kokusunu genlerinde taşımalarında bir sakınca olmaması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

- İki ayda bir yayınlanacak

İki ayda bir yayınlanması planlanan derginin kasım-aralık sayısında, Arif Ay'ın "Acının Ağacı", Mehmet Narlı'nın "Tek Göz", Mehmet Aycı'nın "Az Buçuk Çok Tam", Mustafa Köneçoğlu'nun "Reklam Arası", Mustafa Aydoğan'ın "Böyle Olsun", Bünyamin K.'nın "Kırılma Yerleri", İbrahim Gökburun'un "Sabotaj", Ömer Yalçınova'nın "Gençliğimi" ve Ahmet Tepe'nin "Hüznün Fenerleri" başlıklı şiirleri yer alıyor.

İlk sayıda, İsmail Kıllıoğlu "Sanat ve Metafizik", Hilmi Uçan "Edebiyat ve Davet", Hayrettin Orhanoğlu "Şiirlerdeki İnanç ve İnançsızlık", Rüveyda Durmaz Kılıç "Eylem ve Tavır Adamı Olarak Nuri Pakdil" ve Emin Gürdamur "Şeytanın Maskeleri ya da Siyah Pelerinli Adam" başlıklı inceleme yazılarını kaleme alırken Selvigül Kandoğmuş Şahin "Senden Daha Güzeli Yok", Mukadder Gemici "Denize Dökülenler", Merve Büyükçapar ise "Şarkının Sözleri" adlı hikayeleri yazdı.