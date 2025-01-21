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        Haberler Gündem Güncel Durağan'da başıboş köpek yasağı | Son dakika haberleri

        Durağan'da sokağa başıboş köpek bırakılması yasaklandı

        Sinop'un Durağan ilçesinde Belediye tarafından sokağa başıboş köpek bırakılması yasaklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 18:59 Güncelleme: 21.01.2025 - 18:59
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        Durağan'da başıboş köpek yasağı
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        Sinop'un Durağan ilçesinde Belediye tarafından sokağa başıboş köpek bırakılması yasaklandı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat gereği alınan karara uymayanlara yasal işlem yapılacağı belirtildi.

        Açıklamada, vatandaşlardan alınan karara destek olmaları istenerek, "Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat gereği sahipli ya da sahipsiz fark etmeksizin köpeklerin tasmalı dahi olsa sokakta başıboş bırakılması yasaklanmıştır. Bu kurala uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

        *Haberin görseli İHA arşivinden alınmıştır.

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