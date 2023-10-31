"Dur" ihtarından kaçan minibüs polis araçlarına çarptı: 6'sı polis 9 yaralı
Kütahya'da, polisin "Dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücünün minibüsü, 3 polis aracına çarpıp takla attı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, 6 polis memuru ve minibüsteki 3 kişi yaralandı
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Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tavşanlı kara yolunda saat 02.30 sıralarında uygulama yaptı. Minibüsün sürücüsü, polisin "Dur" ihtarına uymayıp kaçtı.
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Minibüs takipteki 3 polis aracına çarparak takla attı. Ekip otolarındaki 6 polis memuru ile yan yatan minibüsteki Osman Ç., Ayhan K. ve Nezir Ç. yaralandı.
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İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Minibüsteki yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla, 6 polis memuru ise meslektaşları tarafından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.
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Araçlarında 15 gram metamfetamin ile uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheliler hakkında "Kasten yaralama", "Mala zarar verme", "Görevli memura mukavemet" ve "Uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından soruşturma başlatıldı.
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Yaralanan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.
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